La CGIL di Taranto ha chiesto chiarimenti sul piano di investimenti della Marina Militare che, secondo alcune indiscrezioni di stampa, coinvolgerebbe gli arsenali di Taranto e Augusta. La richiesta arriva in seguito alle voci riguardanti i progetti di investimento nelle strutture militari della zona. La questione riguarda la trasparenza e i dettagli delle intenzioni di investimento nella zona industriale.

Tarantini Time Quotidiano Preoccupazione e richiesta di chiarimenti da parte della CGIL di Taranto sul piano di investimenti che, secondo indiscrezioni di stampa, riguarderebbe gli Arsenali della Marina Militare di Taranto e Augusta. Il progetto prevederebbe uno stanziamento complessivo di circa 132 milioni di euro, di cui oltre 61 milioni destinati al sito ionico, per la realizzazione di nuovi bacini galleggianti destinati alle soste tecniche delle navi militari italiane e di unità appartenenti a marine alleate o a soggetti civili. A intervenire sulla questione è la Funzione Pubblica CGIL di Taranto con una nota firmata da Pietro Avellino, segretario territoriale della FP CGIL, Cosimo Sardelli, segretario generale della categoria, e Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della Camera del Lavoro di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arsenale di Taranto, la CGIL chiede chiarimenti sul piano di investimenti della Marina

Articoli correlati

Arsenale di Taranto, Iaia (FdI): “Oltre 60 milioni per il bacino galleggiante, la città resta centrale per la Marina”Un investimento destinato a rafforzare il ruolo dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto nel sistema navale italiano.

Lavoro e diritti, la Cgil lancia l'allarme sul divario di genere e chiede un piano per l’occupazione femminile“Ad oggi nella nostra regione si registra l’assenza di un approfondimento vero rispetto al mondo del lavoro e ai contesti sociali, per un’azione...

Tutti gli aggiornamenti su Arsenale di Taranto la CGIL chiede...

Temi più discussi: L'Arsenale di Taranto diventa polo nazionale per le nuove fregate: dalla Difesa 60 milioni per il bacino galleggiante; Iaia (FdI): Risorse di potenziamento per l’Arsenale di Taranto; DIFESA/ Investimento da 132 mln per nuovi bacini negli arsenali di Taranto ed Augusta; Arsenale Taranto, Turco: Bacino galleggiante non è nuovo finanziamento.

Iaia (FdI), ‘Investimento di 132 milioni per Arsenali Taranto e Augusta’Il Governo stanzia 132 milioni di euro per gli arsenali di Taranto e Augusta; a Taranto arriverà un nuovo bacino galleggiante da 10mila tonnellate per la manutenzione navale. trmtv.it

In arrivo due bacini da diecimila tonnellate per gli arsenali di Taranto e AugustaSaranno utilizzabili anche da marine militari alleate o da soggetti civili e avranno una vita operativa di quarant'anni. cittadellaspezia.com

ARSENALE TARANTO, TURCO (M5S): BACINO GALLEGGIANTE NON È FINANZIAMENTO DEL GOVERNO. SERVE TUTT’ALTRO “L’annuncio relativo all’acquisizione di nuovi bacini galleggianti per gli arsenali militari di Taranto e Augusta viene presentato - facebook.com facebook

Continua l’impegno del Governo Meloni per Taranto. Il Ministero della Difesa, guidato dal Ministro #GuidoCrosetto, ha destinato per l’Arsenale Militare di Taranto, la somma di oltre 60 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo bacino in acciaio galleggian x.com