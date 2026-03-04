Arsenale di Taranto Iaia FdI | Oltre 60 milioni per il bacino galleggiante la città resta centrale per la Marina
Il governo ha destinato oltre 60 milioni di euro all’Arsenale di Taranto per il bacino galleggiante. La decisione mira a rafforzare l’importanza dell’installazione nel sistema navale nazionale. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di Fratelli d’Italia. Taranto conferma così il suo ruolo centrale nel settore militare marittimo.
Un investimento destinato a rafforzare il ruolo dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto nel sistema navale italiano. A evidenziarlo è il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, commentando lo stanziamento di risorse per il potenziamento delle infrastrutture dedicate alla manutenzione delle unità navali. "Ancora una volta il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra grande attenzione nei confronti di Taranto impegnando oltre sessanta milioni di euro per l'acquisto di un bacino galleggiante da 10.000 tonnellate per l'Arsenale di Taranto. Un investimento pari a 132 milioni di euro per Taranto e Augusta destinati alla realizzazione di importanti poli manutentivi delle unità navali di ultima generazione.
"Ancora una volta il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra grande attenzione nei confronti di Taranto impegnando oltre sessanta milioni di euro per l'acquisto di un bacino galleggiante da 10.000 tonnellate per l'Arsenale di Taranto. Un investimento pari a 132 milioni di euro per Taranto e Augusta destinati alla realizzazione di importanti poli manutentivi delle unità navali di ultima generazione.
