Arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici. Lo scambio sospetto in via Atellana A far scattare l’intervento sono stati due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euro

Leggi anche: Lotta allo spaccio: giovane arrestato con cocaina e hashish in casa

Leggi anche: Settimo Torinese, droga in casa: 22enne arrestato con hashish, cocaina e funghi allucinogeni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scambio di droga in strada: arrestato 28enne a Caivano; Scambio sospetto davanti al bar, scatta il blitz. Messaggi e chat incastrano i pusher; Fermano cliente e scoprono piazza di spaccio: droga, armi e allaccio abusivo alla rete elettrica; Caivano, sorpreso con dosi di hashish in auto: 25enne arrestato al posto di blocco.

Spaccio a Caivano, droga in auto: arrestato pusher 25enne - I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessio Savanelli, 25enne già noto alle forze dell’ordine. msn.com