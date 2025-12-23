Caivano spaccio in strada e droga in casa | arrestato 60enne con hashish cocaina e 7mila euro
Arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici. Lo scambio sospetto in via Atellana A far scattare l’intervento sono stati due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Lotta allo spaccio: giovane arrestato con cocaina e hashish in casa
Leggi anche: Settimo Torinese, droga in casa: 22enne arrestato con hashish, cocaina e funghi allucinogeni
Scambio di droga in strada: arrestato 28enne a Caivano; Scambio sospetto davanti al bar, scatta il blitz. Messaggi e chat incastrano i pusher; Fermano cliente e scoprono piazza di spaccio: droga, armi e allaccio abusivo alla rete elettrica; Caivano, sorpreso con dosi di hashish in auto: 25enne arrestato al posto di blocco.
Spaccio a Caivano, droga in auto: arrestato pusher 25enne - I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessio Savanelli, 25enne già noto alle forze dell’ordine. msn.com
Scambio di droga in strada: arrestato 28enne a Caivano - È stato sorpreso mentre cedeva droga in strada, in pieno pomeriggio, un 28enne arrestato a Caivano dagli agenti del commissariato di Afragola. napolitoday.it
Caivano, fermato a un posto di blocco: arrestato pusher di 25 anni - A Caivano, un giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in auto con dosi di hashish e denaro contante: disposto il regime dei domiciliari ... 2anews.it
A Caivano i Carabinieri arrestano un 25enne: in auto trovate 29 dosi di hashish e 175 euro ritenuti provento di spaccio. Il giovane è ai domiciliari. Approfondisci: - facebook.com facebook
Spaccio a Caivano, droga in auto: arrestato pusher 25enne x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.