Arriva Palumbo Superyachts Atelier | la manutenzione del proprio gioiello diventa su misura

Palumbo Superyachts lancia Palumbo Superyachts Atelier, un nuovo servizio rivolto agli armatori che vogliono prendersi cura del proprio yacht in modo personalizzato. Il servizio offre soluzioni su misura per la manutenzione, le trasformazioni e la valorizzazione delle imbarcazioni, mantenendo un approccio artigianale e dettagliato. La presentazione è avvenuta ad Ancona, segnando una novità nel settore della cura degli yacht.

ANCONA – Palumbo Superyachts presenta Palumbo Superyachts Atelier, il servizio dedicato agli armatori che desiderano mantenere, trasformare e valorizzare il proprio yacht attraverso soluzioni altamente personalizzate, sviluppate con la stessa cura e attenzione artigianale di un atelier sartoriale.