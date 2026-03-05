Palumbo Superyachts punta su Ortona e apre un sito produttivo

Palumbo Superyachts ha deciso di aprire un nuovo sito produttivo nel porto di Ortona, puntando su questa zona con forti capacità commerciali. La società ha annunciato l’investimento, che riguarda l’attivazione di una linea di produzione, evidenziando l’interesse per l’area. La scelta è stata comunicata attraverso un commento dell’assessore alle Attività produttive.

La società leader nella cantieristica annuncia l'avvio di una linea di produzione. Magnacca. "Decisione che conferma l'appetibilità di un'area dall'indubbia vocazione commerciale" La Palumbo Superyachts investe su Ortona dove aprirà un sito produttivo. "La decisione della Palumbo Superyachts di avviare una linea di produzione nel Porto di Ortona conferma l'appetibilità di un'area dall'indubbia vocazione commerciale", è il commento dell'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all'annuncio della società, leader nella cantieristica che controlla cinque marchi costruendo imbarcazioni dai 22 ai 100 metri, di aver acquisito la concessione demaniale all'interno dello scalo portuale abruzzese un'area di 13 mila metri quadrati per la produzione e costruzione di yacht in metallo.