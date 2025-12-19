La convivenza nel conflitto | tre giorni di dialogo sulla Palestina al monastero di Cellole con Emergency e Operazione Colomba

Tre giorni di dialogo e riflessione sulla Palestina al monastero di Cellole, promossi da Emergency e Operazione Colomba. Un'occasione di confronto e fraternità dedicata ai giovani, con interventi di esperti e volontari impegnati nel territorio. Un momento di approfondimento per condividere esperienze e promuovere una cultura di pace e nonviolenza, in un contesto di grande valore simbolico e spirituale.

Il dottor Giorgio Monti di Emergency e Alice, volontaria di "Operazione Colomba" (il corpo nonviolento dell'Associazione comunità "Papa Giovanni XXIII", presente ad At-Tuwani, nella West Bank), saranno i protagonisti dei tre giorni di fraternità, condivisione e riflessione dedicati ai giovani al monastero di Cellole, nei pressi di San Gimignano. Dal 3 al 6 gennaio, infatti, i monaci apriranno le porte a chi tra i 18 e i 30 anni vorrà fermarsi a dialogare su "La convivenza nel conflitto". "Non chiediamo a chi viene di condividere per forza la nostra preghiera -spiegano i monaci – ma la nostra vita e il comune desiderio di condividere la speranza e la paziente fiducia che questo tempo chiede a tutti, soprattutto ai più giovani.

