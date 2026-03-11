Arrestato a Calambrone | 21 giorni di lesioni e divieto

Domenica scorsa a Calambrone, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la sua ex compagna e aver violato un ordine di allontanamento. L’arresto è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite tra i due. L’uomo è stato portato in questura e si trova ora in custodia, con un divieto di avvicinamento di 21 giorni.

Un uomo è stato arrestato domenica scorsa a Calambrone dopo aver aggredito la sua ex compagna e violato un ordine di allontanamento. L'incidente si è verificato presso un campeggio sul litorale, dove gli uomini della questura sono intervenuti su richiesta della vittima. La donna ha riportato lesioni personali con tempi di guarigione stimati in ventuno giorni. Il provvedimento restrittivo era stato notificato nell'ottobre del 2025 dal tribunale di Livorno, stabilendo un raggio di sicurezza di cinquecento metri attorno alla persona offesa. Oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, incluso il posto di lavoro, l'ordine includeva il blocco totale delle comunicazioni.

