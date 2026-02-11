Venezia uomo con divieto di avvicinamento ritrovato in Bergamasca | maltrattamenti lesioni e sottrazione di minori

Un uomo di 33 anni, con divieto di avvicinarsi alla ex compagna, è stato trovato ieri in Bergamasca. Era già sotto sorveglianza per le accuse di maltrattamenti e lesioni in famiglia, oltre alla sottrazione dei figli. Nonostante il divieto, si aggirava nella zona, e ora rischia di aggravare la sua posizione davanti alle autorità.

Un uomo di 33 anni, di nazionalità italiana, è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla compagna e all’applicazione di un braccialetto elettronico dal tribunale di Venezia, a seguito di accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sottrazione di minori. L’uomo era scomparso insieme ai figli, trovando un rifugio temporaneo in un centro della provincia di Bergamo, dove è stato localizzato dalla Polizia di Stato. La vicenda, che si è conclusa con il ritrovamento dei bambini e il loro rientro dalla madre, ha richiesto un’intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della di Venezia e condotta dalla Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

