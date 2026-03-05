A Palazzolo inaugurazione della mostra d' arte collettiva | Omaggio alla donna

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si terrà a Palazzolo l’inaugurazione della mostra collettiva intitolata

Domenica 8 marzo, Giornata internazionale della donna, si festeggerà in via Roma 50 a Palazzolo (con un'usanza che si ripete ormai dal 2016), con la tradizionale mostra d'arte collettiva in rosa, con la straordinaria partecipazione quest'anno di 30 artiste provenienti da tutta la regione. Segnaliamo il nutrito gruppo di Latisana e Udine e in qualità di artista anche l'assessora alla cultura del Comune di Lestizza, Daniela Marangone.

“L’arte di essere Donna”: mostra collettiva a Balestrate, la bellezza il filo conduttore delle opere“La bellezza salverà il mondo”, scriveva Dostoevskij, e proprio la bellezza è il filo conduttore di questa mostra che propone una rilettura...

“Raccontare le comunità”. Inaugurazione mostra fotografica collettivaWSP Photography, e` lieta di presentare “Raccontare le Comunità” la mostra fotografica collettiva che inaugurera` sabato 28 febbraio alle ore 18,30...

