mostra collettiva per la pittrice della natura

A cinquant’anni dalla morte di Lea Colliva (1901-1975), artista bolognese, impetuosa interprete della natura e dei volti, indimenticata insegnante all’Accademia di Belle Arti di Bologna, un nutrito gruppo di artisti, tra cui allievi diretti e seguaci, accolgono la suggestione che il Comune di Monzuno – dove la pittrice soggiornava per lunghi periodi – rivolge loro per un vero e proprio omaggio negli stessi mesi di apertura della mostra organizzata al Museo dell’Ottocento di Bologna (a cura di B. Buscaroli e F. Sinigaglia). Pittrice autodidatta, da subito influenzata dal futuro cognato Nino Bertocchi, pittore e critico d’arte, ma soprattutto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

