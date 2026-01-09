Arezzo | assaltano gioielleria in pieno giorno armati di picconi e fumogeni Caccia ai banditi

9 gen 2026

Oggi ad Arezzo, intorno alle 13:30, una gioielleria di via Spinello è stata presa di mira da alcuni individui armati di picconi e fumogeni. L’evento ha causato grande attenzione nel centro storico. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e garantire la sicurezza della zona.

Raid in pieno giorno ad una gioielleria del centro storico di Arezzo. E' accaduto oggi, 9 gennaio 2026, da Grotti di via Spinello, intorno alle 13,30. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

