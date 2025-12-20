A partire dal 2026 in Emilia-Romagna sarà abolita la ‘council tax’ per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini, ovvero quelli che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Si tratta, in sostanza, di una tassa municipale sui voli. Che, quindi, viene richiesta alle compagnie aeree. Ma il corrispettivo può finire a carico dei passeggeri nel prezzo del biglietto aereo. L’abolizione della tassa, di fatto, potrebbe rendere più attrattivi i tre scali – almeno questa è la speranza della Regione – soprattutto per le compagnie low cost che potranno ampliare le loro tratte con marginalità più ampie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Ridolfi’ detassato: "Ora scalo più appetibile"

Leggi anche: Aeroporti di Romagna, Spadoni (LpR): "Sì alla proposta della Regione, il Ridolfi diventi scalo di Forlì-Ravenna"

Leggi anche: Aeroporto, ora è ufficiale: la Regione azzera la council tax per il Ridolfi. "Le compagnie potranno aumentare le rotte"