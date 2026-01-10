Medicina d' urgenza come renderla di nuovo appetibile per i giovani medici
La medicina d'urgenza svolge un ruolo fondamentale nel sistema sanitario, ma spesso fatica ad attrarre i giovani medici. In questo articolo, Lorenzo Ghiadoni, professore di Medicina Interna a Pisa, analizza le sfide e propone soluzioni per rendere questa disciplina più interessante e accessibile ai nuovi professionisti. Un approfondimento utile per comprendere come valorizzare questa area critica e stimolare l’interesse delle future generazioni.
L'analisi di Lorenzo Ghiadoni, professore Ordinario di Medicina Interna e direttore UO Medicina d'urgenza universitaria a Pisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
