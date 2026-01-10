Medicina d' urgenza come renderla di nuovo appetibile per i giovani medici

La medicina d'urgenza svolge un ruolo fondamentale nel sistema sanitario, ma spesso fatica ad attrarre i giovani medici. In questo articolo, Lorenzo Ghiadoni, professore di Medicina Interna a Pisa, analizza le sfide e propone soluzioni per rendere questa disciplina più interessante e accessibile ai nuovi professionisti. Un approfondimento utile per comprendere come valorizzare questa area critica e stimolare l’interesse delle future generazioni.

Medicina d’urgenza. Oggi mobilitazione nazionale contro tagli a scuola di specializzazione - "Più posti tali, meno persone salverai”, è lo slogan della giornata promossa da Simeu, Sis- quotidianosanita.it

Medicina d’urgenza, mancano 3500 medici e i servizi sono in affanno - Eppure la medicina d’urgenza affascina, le serie tv sono seguitissime, e si moltiplicano dandoci uno squarcio delle cure in vari paesi del mondo, dove la sanità è meno pubblica e più a pagamento, e ... repubblica.it

NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN ULSS 7 PEDEMONTANA! È stato pubblicato un avviso Pubblico per assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di MEDICINA D'EMERGENZA e URGENZA da assegnare all’Ospedale di As - facebook.com facebook

