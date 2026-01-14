Corpi estranei | Arezzo Casa racconta le case popolari più insolite del territorio
Un viaggio inedito tra architettura, storia e funzione sociale dell’abitare. Si intitola “Corpi estranei” il volume pubblicato da Arezzo Casa, dedicato ai casi più particolari di edilizia residenziale pubblica presenti tra la città di Arezzo e le vallate del territorio. Il libro sarà presentato lunedì 26 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Vasariano in piazza del Praticino, in un incontro aperto alla cittadinanza che vuole essere anche occasione di confronto sul futuro del social housing. L’opera propone un racconto per immagini e testi di edifici nati con funzioni completamente diverse – religiose, scolastiche o militari – e trasformati nel tempo in abitazioni popolari. 🔗 Leggi su Lortica.it
