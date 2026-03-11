Arcene talpe nel campo da calcio | al via la disinfestazione

A Arcene sono iniziate le operazioni di disinfestazione nel campo da calcio dopo aver rilevato la presenza di talpe nel terreno. Le autorità locali hanno deciso di intervenire per eliminare gli animali che minacciano la stabilità del manto erboso. L’intervento riguarda direttamente il campo sportivo, dove si stanno adottando misure specifiche per contrastare l’infestazione. La procedura è in corso e si prevede di completarla nel prossimo periodo.

Arcene. Se per molte amministrazioni il nemico numero uno è rappresentato dal piccione, che notoriamente deturpa edifici storici e statue, oppure dal topo, che infesta vie e anfratti cittadini, questa volta la minaccia è decisamente più subdola e passa. sotto terra. Parliamo di talpe. Con una determinazione da parte del responsabile dell’Area Territorio, il Comune di Arcene ha di recente disposto un intervento di disinfestazione nel campo da calcio del centro sportivo. L’obiettivo è, appunto, contenere la presenza dei mammiferi e prevenire al contempo possibili criticità per il terreno di gioco. L’operazione sarà affidata a una ditta specializzata e prevede in tutto una dozzina interventi nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

