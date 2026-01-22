Il campione si accascia in mezzo al campo e muore | tragedia shock nel calcio

Nella serata di mercoledì, durante una partita di coppa allo Stadio Municipale di Olhão, un calciatore del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense è improvvisamente accasciato sul campo, perdendo la vita. Questo grave incidente ha sconvolto il mondo del calcio portoghese, evidenziando ancora una volta l’importanza della tutela della salute degli atleti durante le competizioni sportive.

Tragedia nel calcio portoghese. Un giocatore del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense è morto mercoledì sera dopo essersi improvvisamente accasciato durante una gara di coppa disputata allo Stadio Municipale di Olhão, nella regione dell’Algarve. La vittima è Nassur Bacem, 27 anni, terzino sinistro di origine angolana. Il calciatore ha perso conoscenza al 27° minuto del primo tempo della sfida di Taça do Algarve contro l’ Imortal DC, colpito da un arresto cardiaco direttamente sul terreno di gioco. Immediato l’intervento del medico del club, supportato dallo staff sanitario di entrambe le squadre e dai responsabili del supporto vitale presenti nell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nassur Bacem si accascia in campo e muore durante la partita di Coppa Algarve: tragedia in Portogallo

