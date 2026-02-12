Arbitro Inter Juve designato il fischietto del match | Rocchi sceglie La Penna E al Var…

L’arbitro scelto per il Derby d’Italia è La Penna. Rocchi ha deciso di affidargli la direzione del match, che si preannuncia molto acceso. La designazione è ufficiale e i giocatori già si preparano a scendere in campo con la consapevolezza che ogni decisione sarà fondamentale. Anche al Var ci saranno novità, ma ancora non si conoscono i dettagli.

Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: la scelta di Rocchi per l’atteso Derby d’Italia ora è ufficiale. Ecco chi dirigerà la sfida. La designazione arbitrale per il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è ora ufficiale, confermando le indiscrezioni della vigilia. Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida di San Siro in programma sabato alle 20:45. Per il fischietto romano si tratta di un debutto assoluto in questa classica del calcio italiano: un vero e proprio “battesimo del fuoco” che certifica la fiducia totale del designatore Gianluca Rocchi nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: Rocchi sceglie La Penna. E al Var… Approfondimenti su Inter Juve Arbitro Juve Lecce, designato il fischietto del match. Chi ha scelto Rocchi per dirigere la gara dello Stadium L’arbitro Juve Lecce per la prossima partita è stato designato e sarà Rocchi a dirigere l’incontro allo Stadium. Arbitro Napoli Juve, designato il fischietto del match: chi dirige la super sfida del Maradona. La scelta di Rocchi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: L’ex arbitro Chiesa: Inter-Juve? Clima di tensione. Ecco a chi l’affiderei. Mi auguro…; Chi potrebbe essere l'arbitro di Inter-Juventus della 25ª giornata di Serie A?; Coppa Italia, gli arbitri per i quarti: Inter-Toro a Marchetti, Atalanta-Juve a Fabbri; Schiavi a RBN: Per Juve-Inter difficile scegliere l'arbitro. Su Osimhen... Inter-Juve, già deciso l'arbitro del match: sarà La Penna. Oggi l'ufficialitàSarà quasi certamente Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma1, a dirigere il big match di campionato di sabato sera alle 20:45 tra Inter e Juventus, che si giocherà a San ... tuttojuve.com Inter-Juventus, Cesari non ha dubbi: L’arbitro giusto è DoveriLa designazione arbitrale per Inter - Juventus si preannuncia come uno dei temi più caldi della settimana calcistica, forse ancora più della partita stessa. Il big match di sabato sera a San Siro arri ... it.blastingnews.com L'ex arbitro Calvarese "premia" l'Inter come l'unica big della Serie A senza errori arbitrali a favore L'analisi considera gli errori certificati dai vertici arbitrali a Open Var: in nessun caso una scelta in favore dell'Inter è stata giudicata come un errore #Inter #s - facebook.com facebook Arbitro #InterJuve C'è un favorito x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.