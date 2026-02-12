Arbitro Inter Juve designato il fischietto del match | Rocchi sceglie La Penna E al Var…

L’arbitro scelto per il Derby d’Italia è La Penna. Rocchi ha deciso di affidargli la direzione del match, che si preannuncia molto acceso. La designazione è ufficiale e i giocatori già si preparano a scendere in campo con la consapevolezza che ogni decisione sarà fondamentale. Anche al Var ci saranno novità, ma ancora non si conoscono i dettagli.

Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: la scelta di Rocchi per l’atteso Derby d’Italia ora è ufficiale. Ecco chi dirigerà la sfida. La designazione arbitrale per il Derby d’Italia tra  Inter  e  Juventus  è ora ufficiale, confermando le indiscrezioni della vigilia. Sarà  Federico La Penna, della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida di San Siro in programma sabato alle 20:45. Per il fischietto romano si tratta di un debutto assoluto in questa classica del calcio italiano: un vero e proprio “battesimo del fuoco” che certifica la fiducia totale del designatore Gianluca Rocchi nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

