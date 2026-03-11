Arbitro Inter Atalanta | designato il fischietto del match

L'arbitro designato per la partita tra Inter e Atalanta è Manganiello. La sfida si svolgerà a San Siro sabato 14 marzo alle 15. La sua presenza è stata ufficialmente annunciata e sarà lui a dirigere l'incontro tra le due squadre.

di Alberto Petrosilli Arbitro Inter Atalanta: sarà Manganiello a dirigere la sfida in programma a San Siro sabato 14 marzo alle 15. La designazione completa. Dopo le accese polemiche arbitrali seguite al derby, l'attenzione si sposta sulle designazioni per il prossimo delicato impegno dell' Inter. Sabato 14 marzo, alle ore 15.00, i nerazzurri di Cristian Chivu ospiteranno l' Atalanta a San Siro in un match cruciale per difendere i 67 punti in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Arbitro Inter Atalanta: dirige Manganiello. L'AIA ha affidato la direzione dell'incontro a Gianluca Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Passero e Rossi L.