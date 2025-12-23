Arbitro Atalanta Inter designato il fischietto per il match

L'arbitro incaricato di dirigere la partita tra Atalanta e Inter, valida per il 17° turno di Serie A 2025/26, è stato ufficialmente designato. La sfida si svolgerà domenica 28 dicembre, con l'arbitro che avrà il compito di garantire il regolare svolgimento dell'incontro secondo le norme del gioco.

Inter News 24 di domenica 28 dicembre, valido per il 17° turno di Serie A 202526. L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per il prossimo turno di campionato, definendo la squadra arbitrale per uno degli incontri di cartello. Sarà Federico La Penna a dirigere il big match tra Atalanta e Inter, valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2025-2026. Il fischietto della sezione di Roma 1 scenderà in campo nella cornice del Gewiss Stadium domenica 28 dicembre, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.

