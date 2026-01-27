Trenino Verde delle Alpi | alla scoperta di Berna e del suo Oberland tra laghi incantevoli e patrimoni dell’UNESCO

Il Trenino Verde delle Alpi offre un’opportunità di esplorare Berna e il suo Oberland, immergendosi in paesaggi di laghi e patrimoni UNESCO. La proposta include escursioni, sport e visite culturali, ideali per chi desidera scoprire la bellezza naturale e storica di questa regione alpina. Un modo tranquillo e autentico per conoscere questa parte delle Alpi, tra tradizioni e paesaggi incantevoli.

Escursioni verso incantevoli laghi alpini, possibilità di praticare sport di ogni genere, gite in battello e visite in centri storici patrimoni dell’Unesco. Tutto questo a poche ore da Milano e Torino. Il Trenino Verde delle Alpi apre le porte a un territorio straordinario, dove le montagne dell’ Oberland Bernese si specchiano in laghi cristallini e antiche cittadine. Partendo da Domodossola, raggiungibile comodamente dal capoluogo lombardo, si accede a un itinerario ferroviario che attraversa alcuni dei paesaggi più spettacolari della Svizzera, con collegamenti ogni due ore e la possibilità di utilizzare una carta giornaliera BLS che permette di salire e scendere liberamente dal treno, esplorando le località lungo il percorso con la massima flessibilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

