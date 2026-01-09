Appiano Gentile Inter | Darmian e Diouf lavorano in gruppo Frattesi ancora in dubbio per la sfida contro il Napoli

Appiano Gentile, 24 ottobre 2023 – La squadra dell’Inter si prepara alla prossima sfida contro il Napoli. Darmian e Diouf si allenano insieme, mentre Frattesi resta in dubbio a causa di un problema fisico. Le ultime notizie riguardano la condizione dei giocatori, i tempi di recupero e le possibili scelte di formazione in vista dell’incontro. Aggiornamenti in tempo reale sulle novità di casa Inter, con attenzione alle dinamiche di squadra e alle eventuali variazioni.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Il conto alla rovescia per il big match di San Siro è ufficialmente iniziato. Questa mattina, presso il centro sportivo di Appiano Gentile, i nerazzurri si sono ritrovati agli ordini di Cristian Chivu, il tecnico rumeno già eroe del Triplete e oggi stratega della panchina interista, per una sessione di allenamento cruciale in vista della sfida contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

