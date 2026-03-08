Oggi si svolge il derby ad Appiano Gentile, con l'Inter pronta a scendere in campo. Thuram non è stato convocato per la partita, mentre sono stati comunicati i dettagli sulla formazione, gli infortunati, i tempi di recupero e i giocatori diffidati. La giornata si concentra sugli ultimi aggiornamenti prima dello svolgimento della sfida.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua la preparazione in vista del derby contro il Milan. Thuram non convocato per via della febbre. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: è il giorno del derby. Thuram non convocato

Appiano Gentile Inter: Inizia il lavoro dei nerazzurri in vista del derbydi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Appiano Gentile Inter: Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista del derbydi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Aggiornamenti e notizie su Appiano Gentile Inter.

Temi più discussi: ? L'Inter torna a fare il ritiro in montagna. E in Trentino c'è già chi sogna; Milan-Inter, sabato la conferenza stampa di Chivu; Inter, niente ritiro e ritrovo in mattinata. Nel pomeriggio partenza per Como che dista solo…; Inter, Chivu a sorpresa ha concesso un giorno di riposo alla squadra.

Inter, novità in vista del Derby: Occhio alle condizioni di Thuram e CalhanogluCristian Chivu sta lavorando ad Appiano Gentile in vista del match che potrebbe portare l'Inter a 13 punti di distacco dai cugini milanisti, ma ci sono delle novità riguardanti le condizioni di alcuni ... gonfialarete.com

Inter, si sogna il colpo Nico Paz: tutti i dettagliColpo di scena in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato in entrata: ecco cosa succede ad Appiano Gentile ... calciomercato.it

! ’ live da Appiano Gentile con @tancredipalmeri #sportitalia #milan #inter #thuram #derby x.com

Forza Inter | Appiano Gentile - facebook.com facebook