Appello delle associazioni all’Asst | No ad altra sanità privata nel pubblico

Ventisette associazioni di tutela della salute hanno scritto all’Asst per chiedere di evitare l’ingresso di ulteriori strutture di sanità privata nel sistema pubblico. Le organizzazioni hanno sottolineato la necessità di preservare i servizi sanitari pubblici e di impedire che si allarghi la presenza di privati nell’ambito dell’assistenza sanitaria. La lettera rappresenta un intervento diretto nel dibattito sulla gestione dei servizi sanitari locali.

"No ad altra sanità privata nel pubblico", 27 associazioni di tutela della salute scrivono ai direttori generali delle Asst lombarde per invitarli "a disobbedire" alla delibera regionale di settembre che "di fatto istituisce la super intramoenia, la libera professione all’interno degli ospedali con un’ulteriore scalata che si abbatterebbe sulle fasce più fragili della popolazione". Un invito "alla disobbedienza", "chiediamo - spiegano i gruppi - una obiezione di diritto perché si mette ancora più a rischio l’ accesso alle cure. Uno scenario grave legato alla sperimentazione di accordi tra ospedali e diverse forme di cure integrative, mutue, assicurazioni, fondi, aggiungendo prestazioni a pagamento da cui sarebbero esclusi i meno abbienti, e tutti quelli che non possono permettersi assicurazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

