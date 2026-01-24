Ragazzino esce in bici e scompare | trovato morto in un dirupo

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Francesco Latini, 14 anni di Trivigliano (Frosinone), scomparso dopo essere uscito in bicicletta. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Il corpo è stato trovato in un dirupo vicino alla sua abitazione. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza dei minori durante le attività all’aperto.

Il giro in bicicletta, poi la scomparsa improvvisa e, alla fine, il tragico epilogo. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Francesco Latini, il 14enne di Trivigliano (Frosinone) di cui si erano perse le tracce: era in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 15 anni il prossimo 5 febbraio, era uscito per una passeggiata in bicicletta intorno alle 15:30, ma non aveva fatto più rientro a casa. Non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i genitori, Marco ed Emanuela, hanno lanciato l’allarme. Attraverso il segnale gps del telefono il ragazzo è stato localizzato in un dirupo a poca distanza dall'abitazione.🔗 Leggi su Today.it

Tragedia nel Frusinate: 15enne trovato morto in un dirupo durante un giro in biciNel Frusinate, si è verificata una tragedia che ha coinvolto un giovane studente di 15 anni.

