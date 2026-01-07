Oristano uomo scompare improvvisamente trovato morto in casa | non dava notizie da giorni

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Oristano, un uomo è scomparso improvvisamente e successivamente trovato morto nella sua abitazione. I vicini avevano tentato di contattarlo nei giorni precedenti senza successo, spingendoli a chiamare le autorità. Le cause della morte sono al momento al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

A lanciare l’allarme i vicini di casa che ieri hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma senza esito e hanno deciso così di chiamare i soccorsi. I pompieri hanno forzato l'ingresso di casa scoprendo il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Camaiore: trovato morto in casa, da giorni non si avevano sue notizie

Leggi anche: I parenti non lo sentivano da alcuni giorni, uomo trovato morto in casa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oristano, uomo scompare improvvisamente, trovato morto in casa: non dava notizie da giorni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.