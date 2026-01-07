Oristano uomo scompare improvvisamente trovato morto in casa | non dava notizie da giorni

A Oristano, un uomo è scomparso improvvisamente e successivamente trovato morto nella sua abitazione. I vicini avevano tentato di contattarlo nei giorni precedenti senza successo, spingendoli a chiamare le autorità. Le cause della morte sono al momento al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

A lanciare l’allarme i vicini di casa che ieri hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma senza esito e hanno deciso così di chiamare i soccorsi. I pompieri hanno forzato l'ingresso di casa scoprendo il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Camaiore: trovato morto in casa, da giorni non si avevano sue notizie Leggi anche: I parenti non lo sentivano da alcuni giorni, uomo trovato morto in casa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Oristano, uomo scompare improvvisamente, trovato morto in casa: non dava notizie da giorni. È tempo di Dal 3 gennaio sconti fino al –50% su calzature e accessori dei migliori marchi per uomo, donna e bambino! Lo stile che ami, ora ancora di più #Carpatinus C/C Porta Nuova | Oristano - facebook.com facebook #Squadramobile Oristano ha denunciato un uomo responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. In un vano della casa i poliziotti hanno trovato e sequestrato reperti archeologici il cui valore è al vaglio di esperti poliziadistato.it/articolo/16694… #esserc x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.