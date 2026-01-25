Virginio condivide la sua esperienza di rinascita e collaborazione artistica, sottolineando la complessità del pop. In un mondo musicale spesso sottovalutato, il suo percorso dimostra come questa forma d’arte richieda impegno e creatività. La collaborazione con Annalisa testimonia l’importanza di lavorare insieme per realizzare progetti autentici e significativi, oltre le semplici etichette di genere.

“Il pop è la cosa più difficile da fare. Viene spesso bistrattato come musica leggera, ma non c’è niente di leggero nel pop”. Parola di Virginio, che questo genere lo attraversa da tempo, anche come autore. Nel suo curriculum ci sono brani scritti per Paola e Chiara, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, e un percorso che negli ultimi anni si è allargato oltre i confini italiani. Dopo aver trascorso gran parte del 2025 in studio, il cantautore si prepara a tornare con nuova musica. Intanto è stato protagonista sulle reti Mediaset di uno spot per la campagna di sensibilizzazione sul controllo del diabete, accompagnato dal brano “Connessi”, da lui scritto e interpretato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho attraversato il buio e sono riuscito a salvarmi. Annalisa? Ma quale lite, abbiamo scritto una canzone insieme”: così Virginio

Leggi anche: Leonardo Fiorini precipitato dal B&B: il gip libera ?Stojan-Beatbox?. «L?ho afferrato per salvarlo, ma non ci sono riuscito». La droga, la lite e i sospetti ?di una messinscena

Leggi anche: “L’ho stretta, i nostri corpi si sono strusciati. Poi le ho scritto una dichiarazione via mail ma lei mi ha liquidato: ‘Sì. Tutto bello, ma sei troppo piccolo'”: Emanuel Lo svela il corteggiamento segreto a Giorgia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Parodia ESIBIZIONISTA Annalisa - PANZA BENE IN VISTA #annalisa #esibizionista #parodia

Argomenti discussi: Vie del centro ancora al buio: lunedì sera blackout nella città murata tra via Volta e via Diaz; Segnato un gol dopo 400 giorni di infortunio, Zaniolo scoppia a piangere: Ho attraversato il momento più buio della mia vita; Parisotto, la sorella del disabile: Vergogna, il sindaco doveva lasciare; Jovanotti dal palco della nostra festa: Leggete l’intervista a Jodorowsky.

Jovanotti dal palco della nostra festa: Leggete l’intervista a JodorowskyDall’Auditorium di Roma il cantante, che quest’anno compie 60 anni, ha fatto il suo omaggio all’ultimo dei surrealisti, intervistato da Dario Olivero su ... repubblica.it

Issaka, dal dolore alla rinascita: Ho attraversato il mare per un’esistenza nuovaIl 22enne è scappato dal suo villaggio in Burkina Faso per sfuggire alla guerra: è arrivato in città dopo lo sbarco a Lampedusa. Sono riuscito a prendere il diploma di terza media e studio ancora... ... lanazione.it

Un quadro simbolo di resilienza e rinascita. Un racconto visivo di chi ha attraversato il buio e ha scelto di riscattarsi, più forte di prima. Un’opera che parla di luce e nuovi inizi. #SequenzeItalia #BackToLife #MadeInItaly - facebook.com facebook