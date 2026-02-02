Mal d’amore è il nuovo singolo di Bloomie che parla dell’innamoramento come stato fisico instabile. Fuori su tutte le piattaforme digitali mal d’amore, nuovo singolo di Bloomie. Il titolo anticipa il tema centrale del brano: l’innamoramento come stato fisico instabile, una sensazione che arriva prima al corpo e solo dopo alla testa. Il cuore accelera, il controllo vacilla, e avvicinarsi diventa un gesto misurato, mai completamente risolto. Nel racconto di Bloomie la musica assume un ruolo preciso: accompagna, sostiene e tiene insieme ciò che resta in sospeso. Le parole spesso non arrivano fino in fondo e restano trattenute, ma attraverso la musica quei sentimenti e quelle emozioni trovano voce e forma propria. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Bloomie pubblica il nuovo singolo Mal d’amore

Approfondimenti su Bloomie Mal damore

