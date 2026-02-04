Amore disonesto è il nuovo singolo del produttore Big Fish

Big Fish torna in scena con un nuovo singolo, “Amore disonesto”. La canzone è stata annunciata da un video inedito firmato dal giornalista Stefano Nazzi, che ha catturato l’attenzione sui social. Nel brano, il produttore milanese collabora con Jake La Furia e Carl Brave, due nomi noti della scena hip hop e urban italiana. La musica di Big Fish continua a spingere avanti il movimento, mescolando sonorità e stili diversi, e questa volta non fa eccezione. La canzone arriverà presto nelle radio e online, aspettando di

Milano, 4 feb. (askanews) – Annunciato da un video-racconto inedito firmato dal celebre giornalista e storyteller Stefano Nazzi, “Amore disonesto” è il nuovo singolo di Big Fish, produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana, che vede la collaborazione di Jake La Furia e Carl Brave. Il brano, edito da Warner Records ItalyWarner Music Italy sarà disponibile ovunque venerdì 6 febbraio. “Amore disonesto” costruisce un racconto crudo e disilluso della vita urbana, ricco di riferimenti al cinema e alla cultura rap. La narrazione è guidata dalle rime taglienti di Jake La Furia e Carl Brave, che uniscono barre e voce per descrivere una realtà fatta di contraddizioni, rapporti umani fragili e costanti pressioni dove il rifiuto del pianto diventa una mera strategia di autodifesa emotiva per affrontare tradimenti e perdite.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Quando il film di Tim Burton supera il libro di Daniel Wallace.

