Anna Della Rosa al Teatro Modena in Accabadora tratto dal romanzo di Michela Murgia

Il Teatro Modena di Genova ospiterà il 20 e 21 gennaio lo spettacolo “Accabadora”, adattamento teatrale del romanzo di Michela Murgia. In scena, Anna Della Rosa interpreta un monologo che esplora temi profondi e complessi, offrendo al pubblico una rappresentazione intensa e coinvolgente. Un’occasione per riflettere su storie e emozioni, attraverso una interpretazione che mette in luce il talento di una delle attrici più apprezzate del panorama italiano.

Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna a Genova, al Teatro Gustavo Modena, "Accabadora", il vibrante monologo tratto dal romanzo di Michela Murgia che è anche una prova d'attrice per Anna Della Rosa, tra le attrici più intense del panorama nazionale.Veronica Cruciani firma la messa in scena del.

