Anm farsa e autosmentita | Abbiamo scelto di non rispondere Ma Parodi 5 giorni fa

L'Associazione nazionale magistrati ha deciso di non rispondere alle recenti dichiarazioni di un esponente, cinque giorni fa, mentre si avvicina il referendum. La posizione ufficiale dell'organizzazione, che si è limitata a questa scelta, sembra voler influenzare l'opinione pubblica favorendo il voto negativo. La discussione si concentra sulla strategia comunicativa adottata in questa fase politica.

In vista del referendum, l'Associazione nazionale magistrati rincara la dose. L'obiettivo? Convincere gli italiani a votare per il "No". Ed ecco che tuona: "In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo profilo. L'appello all'abbassamento dei toni che è stato rivolto a tutte le parti in causa dalla più alta carica dello Stato era, e ancora di più oggi è, assolutamente opportuno. Per cui, anche se il tono e le argomentazioni contro la magistratura italiana sono oramai giunte a un livello inaccettabile per chi auspica la rispettosa collaborazione tra le istituzioni del nostro Paese, continueremo a mantenere inalterata la nostra linea". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ex capo dell'#Anm Luca #Palamara: "Il sorteggio per il #Csm spezza i vincoli di appartenenza, falsità dire che la politica potrà controllare la giustizia dopo la riforma. Tanti magistrati sono favorevoli ma votano no contro #Meloni" #ReferendumGiustizia facebook

