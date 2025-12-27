Parodi non molla e l' Anm fa la vittima | Vogliono allentare i controlli sul potere politico
"C'è un'escalation nei toni che vedo montare. E vedo forzature che aumentano", "Condividiamo da mesi le preoccupazioni dei colleghi della Corte dei Conti. Ed io penso che sta emergendo una verità, sotto la coltre degli slogan: in questo momento è in gioco il principio dell'equilibrio tra poteri dello Stato. E l'allentamento delle funzioni di controllo sul potere politico". Lo spiega, in un'intervista a Repubblica, Cesare Parodi, presidente dell'Anm, dichiarandosi preoccupato per "il grado di aggressività, gli schizzi gratuiti. Credo che ciascuno dovrebbe essere libero di poter esporre i suoi argomenti senza subire accuse gratuite: e infatti il nostro no, fin dal primo momento, è stato spiegato e motivato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Atreju s'infiamma sulla giustizia. Bignami inchioda Parodi (Anm): "Toghe e sinistra vogliono solo affossare il governo"
"Governo fascista". Il post choc dell'avvocato e il giallo sull'apprezzamento del presidente Anm Parodi - Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, cade in un grave scivolone istituzionale che va ben oltre il legittimo diritto di opinione in vista del referendum sulla giustizia
Giustizia, Parodi (ANM): "La Magistratura non fa azioni contro la riforma e lo dimostrano i fatti di questi giorni" - La nota dell'ANM: "la riforma addomestica i magistrati, dibatteremo fino al referendum" "La giornata di oggi non è che una tappa, sebbene importante, di un lungo percorso che porterà i cittadini
Cesare Parodi (Anm): 'Nessuna persecuzione a politici' - "Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero
