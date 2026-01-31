Giustizia | Parodi Anm ' non parlo di riforma priorità è carenza personale'
Oggi a Milano i magistrati hanno parlato di un problema che riguarda tutti: non mancano i processi, ma mancano le persone per gestirli. L’Associazione Magistrati sottolinea come, nonostante i ritmi elevati di lavoro, la giurisdizione fatichi a rispondere alle esigenze dei cittadini. La carenza di personale resta il vero ostacolo per la giustizia italiana.
Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "L'associazione magistrati siede in quest'aula oggi con la consapevolezza di chi vive quotidianamente il paradosso di una giurisdizione che nonostante ritmi di produttività tra i più alti in Europa fatica a rispondere alla domanda di più difficile del Paese. Scegliamo di non soffermarci oggi sui temi della riforma per ribadire che la priorità assoluta deve restare la risoluzione delle criticità organizzative che paralizzano quotidianamente i tribunali. Noi non siamo qui oggi né mai per fare politica e meno che mai politica oppositiva". Lo afferma Cesare Parodi presidente dell'Associazione nazionale magistrati nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in corso a Milano.
