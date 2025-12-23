Anie Confindustria | Piano Transizione bene la proroga della misura al 2028 ma non basta

Anie Confindustria valuta positivamente la proroga del Piano Transizione fino al settembre 2028, come indicato nell’ultima bozza della Legge di Bilancio della 5ª Commissione del Senato. Tuttavia, sottolinea che questa misura da sola non è sufficiente per sostenere adeguatamente l’industria nel percorso di transizione energetica e innovazione. La continuità delle politiche rappresenta un passo importante, ma è necessaria un’attenzione più ampia per garantire risultati concreti.

Anie Confindustria accoglie con favore l' estensione temporale della disciplina del Piano Transizione fino a settembre 2028, come previsto dall'ultima bozza della Legge di Bilancio rilasciata dalla 5ª Commissione Permanente del Senato. Positiva anche la proposta di aggiornamento degli Allegati A e B, che amplia l'elenco dei beni agevolabili includendo componenti hardware e software di particolare rilevanza per l'evoluzione tecnologica dei processi industriali. Accanto a questi elementi, la Federazione esprime tuttavia preoccupazione per alcune misure introdotte nel provvedimento che rischiano di comprometterne l'efficacia e la reale fruibilità da parte delle imprese.

