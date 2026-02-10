Anie Confindustria | Oman snodo strategico nel Golfo L’impresa italiana entra nei grandi progetti

A poche settimane dalla visita di Giorgia Meloni a Mascate, le aziende italiane mettono in campo progetti concreti in Oman. Dopo aver rafforzato i rapporti istituzionali, ora si punta a coinvolgere le imprese italiane nei grandi investimenti del paese nel Golfo. Anie Confindustria annuncia l’ingresso di aziende italiane in progetti strategici, segnando un passo importante per le relazioni commerciali tra i due paesi.

A poche settimane dalla visita a Mascate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’Italia industriale passa dalle relazioni istituzionali ai progetti concreti. Anie Confindustria, insieme a Ice Agenzia e con il supporto dell’ Ambasciata d’Italia in Oman, ha promosso una missione imprenditoriale dedicata al settore dei trasporti ferroviari ed elettrificati, con l’obiettivo di intercettare le grandi opportunità infrastrutturali aperte nel Sultanato. L’iniziativa si inserisce in una fase di forte accelerazione dei rapporti economici bilaterali e conferma il ruolo dell’Oman come interlocutore strategico per l’Italia nell’area del Golfo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

