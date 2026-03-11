Angela Petrachi uccisa nel bosco a Borgagne confermato l'ergastolo per Giovanni Camassa | No alla revisione

La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato l'ergastolo per Giovanni Camassa, condannato per l'omicidio di Angela Petrachi, una giovane madre di Melendugno scomparsa il 26 ottobre 2002 e successivamente trovata morta nel bosco a Borgagne. La decisione è arrivata dopo il dibattimento, con Camassa che ha espresso il suo no alla revisione della condanna.

🔗 Leggi su Fanpage.it