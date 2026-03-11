Omicidio Petrachi non c’è il dna di Camassa ma questo non basta | confermato l’ergastolo

In un caso di omicidio avvenuto a Melendugno, i giudici hanno confermato l’ergastolo nonostante non ci siano tracce di DNA di Camassa sul corpo e sui vestiti della vittima. La mancanza di evidenze genetiche non ha influenzato la sentenza, che resta invariata. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui la condanna è stata confermata anche senza prove genetiche dirette.

MELENDUGNO - Nessuna traccia di dna sul corpo e sui vestiti della vittima, ma questo non ha cambiato la decisione dei giudici. Per Giovanni Camassa, l’agricoltore 58enne di Melendugno ritenuto responsabile dell’omicidio di Angela Petrachi, la giovane mamma di 31 anni trovata senza vita in un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Femminicidio di Angela Petrachi, no alla revisione: confermato l'ergastolo per CamassaLa Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di revisione del processo e confermato l’ergastolo per Giovanni Camassa, l’agricoltore... Omicidio Marruocco: confermato l’ergastoloErgastolo confermato anche in Appello per Franco Panariello condannato a scontare il carcere a vita. Approfondimenti e contenuti su Omicidio Petrachi Argomenti discussi: Referendum, all’Apollo il Comitato giusto dire no. L'omicidio Petrachi, uccisa e seviziata nel bosco: confermato l’ergastolo per Giovanni Camassa.La Corte d’Appello di Catanzaro respinge la revisione e conferma l’ergastolo per Giovanni Camassa, 58 anni, accusato di aver ucciso e seviziato Angela Petrachi, 31enne madre di ... corriereadriatico.it Niente revisione per Giovanni Camassa, confermata la condanna per il delitto di Angela PetrachiSul banco degli imputati compariva Giovanni Camassa, accusato dell’omicidio di Angela Petrachi, la giovane mamma, scomparsa il 26 ottobre del 2002. leccenews24.it