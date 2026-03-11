Femminicidio di Angela Petrachi no alla revisione | confermato l' ergastolo per Camassa

La Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di revisione del processo e ha confermato l'ergastolo per Giovanni Camassa, 57 anni, agricoltore di Melendugno, condannato per il femminicidio di Angela Petrachi. La decisione riguarda il caso giudiziario in cui Camassa è coinvolto, senza ulteriori dettagli sui motivi del ricorso o sulle procedure.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di revisione del processo e confermato l’ergastolo per Giovanni Camassa, l’agricoltore 57enne di Melendugno condannato per l’omicidio di Angela Petrachi, la 31enne uccisa e seviziata in un boschetto di Borgagne, marina di Melendugno, nel 2002. Con la decisione dei giudici si chiude il nuovo capitolo giudiziario aperto dopo la pronuncia della Cassazione, che aveva consentito di riaprire il caso alla luce di elementi ritenuti nuovi. Il procedimento Il procedimento di revisione si era concentrato in particolare su due aspetti: l’analisi delle celle telefoniche dell’epoca e soprattutto gli accertamenti genetici effettuati negli anni successivi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

