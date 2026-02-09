Chagall chiude col botto In fila per i capolavori Ai Diamanti mostra record

L’ultimo giorno della mostra dedicata a Marc Chagall ai Diamanti è arrivato. I visitatori si sono precipitati a vedere i capolavori, tra le opere più celebri e le più amate. La sala si riempie di gente che vuole vedere da vicino gli sposi sospesi in aria, i violinisti delicati e i paesaggi innevati. Con questa chiusura, si spegne un’occasione unica di ammirare il genio dell’artista in un allestimento che ha attirato molte persone.

Ultimo giorno, Marc Chagall saluta. Si spengono le luci sugli sposi sospesi in aria, tenui violinisti, sfumati villaggi nella neve. Si spengono le luci sulla mostra che ha ospitato a Palazzo Diamanti un artista visionario, immagini come fiabe. Chagall saluta, con un ultimo capolavoro. Una lunga fila di persone, di turisti in attesa di varcare le porte verso quel mondo che alla fine nessuno afferra, rimandi ad altre dimensioni, come un sogno. Lunghe file ieri, ultimo giorno. Lunghe file e presenze record in tutti questi mesi, una mostra che ha davvero fatto centro. Chagall, testimone del suo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chagall chiude col botto. In fila per i capolavori. Ai Diamanti mostra record Approfondimenti su Chagall Diamanti Chagall, sprint finale per la mostra ai Diamanti. E il pubblico apprezza le aperture serali Nella mostra dedicata a Marc Chagall ai Diamanti, i visitatori hanno risposto con entusiasmo. Marc Chagall in mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara A Ferrara, fino all’8 febbraio 2026, apre una grande mostra dedicata a Marc Chagall. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Chagall Diamanti Argomenti discussi: Chagall chiude col botto. In fila per i capolavori. Ai Diamanti mostra record. Chagall chiude col botto. In fila per i capolavori. Ai Diamanti mostra recordNella giornata di ieri centinaia di visitatori all’esposizione del pittore russo. Nelle sale uno dei più amati maestri del Novecento attraverso 200 opere. ilrestodelcarlino.it Ravenna, il MAR chiude dal 19 al 30 gennaio per le operazioni di disallestimento della mostra «Chagall in mosaico» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.