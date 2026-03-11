Ancora droga e telefonini in carcere | nuove perquisizioni al Lorusso e Cutugno aggredito un agente

Nel carcere Lorusso e Cutugno sono state effettuate nuove perquisizioni a causa di presenza di droga e telefonini tra i detenuti. Durante le operazioni, un agente è stato aggredito. La situazione viene segnalata come particolarmente critica dai sindacati di polizia penitenziaria, che si occupano della tutela degli agenti all’interno della struttura. La questione torna spesso alla ribalta nelle cronache torinesi.

È una situazione più che critica quella che viene denunciata dai sindacati di polizia penitenziaria che tutelano il lavoro degli agenti all'interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, ciclicamente al centro della cronaca torinese. Nuove perquisizioni condotte all'interno del carcere nella.