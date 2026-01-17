Nella mattinata del 17 gennaio 2026, le forze dell’ordine di Ravenna hanno avviato una serie di perquisizioni all’interno del carcere locale, in collaborazione tra la Squadra Mobile e il Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria. L’operazione mira a individuare eventuali sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione illegali, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme all’interno della struttura penitenziaria.

Ravenna, 17 gennaio 2026 – Dalle prime ore di questa mattina la Squadra Mobile della Questura di Ravenna, assieme agli uomini del Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria, stanno passando al setaccio il carcere di Ravenna. L'operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica della Ravenna e consiste in perquisizioni nella casa circondariale di Port'Aurea. L'attività è diretta a verificare l'indebita introduzione all'interno dell'istituto penitenziario di droga e cellulari. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga e telefonini in carcere, perquisizioni e blitz a Ravenna

