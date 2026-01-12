L’Alga Atletica Arezzo si distingue alla prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona, ottenendo medaglie e record importanti. Un inizio di anno che conferma il talento e la crescita della squadra, dimostrando impegno e determinazione nelle competizioni nazionali.

Avvio di 2026 ricco di soddisfazioni per l’Alga Atletica Arezzo, protagonista nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. La manifestazione, che ha riunito atleti e atlete da tutta la penisola nelle specialità di velocità, lanci e salti, ha rappresentato un banco di prova di alto livello in vista dei campionati regionali e italiani in programma a febbraio. I risultati più brillanti sono arrivati dai salti. Nel salto in lungo Uomini, Nicholas Gavagni (2006) ha conquistato la medaglia di bronzo con un’ottima misura di 7,14 metri, precedendo di poco il compagno di squadra Filippo Guiducci (2007), quarto con 7,00 metri: un salto che vale il record personale e la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani Juniores. 🔗 Leggi su Lortica.it

Medaglie e record per l'Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale Indoor di Ancona

