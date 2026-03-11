Anacapri | dopo 12 anni via alle opere per l’accessibilità

Dopo dodici anni, il Comune di Anacapri ha iniziato lavori per migliorare l’accessibilità nel territorio. Sono stati avviati interventi come la rimozione di uno scalino al belvedere di via Axel Munthe e la sostituzione della porta d’ingresso del Municipio. Queste opere sono state decise in risposta alle segnalazioni di Christian Durso, che aveva evidenziato le barriere architettoniche presenti.

Il Comune di Anacapri ha dato il via a interventi concreti per eliminare le barriere architettoniche segnalate da Christian Durso, avviando la rimozione dello scalino al belvedere di via Axel Munthe e la sostituzione della porta d'ingresso del Municipio. Questa azione risponde a una decennale richiesta dell'attivista per i diritti dei disabili, che ha ottenuto finalmente un riscontro amministrativo dopo anni di sollecitazioni ignorate. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di inclusione territoriale, dove l'accesso agli spazi pubblici rappresenta non solo una questione tecnica ma un diritto fondamentale.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anacapri: dopo 12 anni, via alle opere per l’accessibilità Articoli correlati Accessibilità taxi ad Anacapri: “Diritti affermati sulla carta, negati nella realtà. Chiesti chiarimenti”Tempo di lettura: 3 minutiIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulla vicenda relativa alla richiesta di... Canada padrone del curling alle Olimpiadi! Jacobs torna d’oro dopo 12 anni, Mouat e compagni piangonoIl Canada ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Gran Bretagna per 9-6 sul... Contenuti utili per approfondire Anacapri dopo 12 anni via alle opere... Argomenti discussi: Anacapri, belvedere e municipio accessibili: il Comune interviene dopo le segnalazioni di Christian Durso; Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km. Anacapri, belvedere e municipio accessibili: il Comune interviene dopo le segnalazioni di Christian DursoAvviati i lavori per eliminare lo scalino al belvedere di via Axel Munthe e per sostituire la porta d’ingresso del Municipio. Lo streaming dei consigli comunali sarà invece solo valutato in futuro ... napolitoday.it