Accessibilità taxi ad Anacapri | Diritti affermati sulla carta negati nella realtà Chiesti chiarimenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso preoccupazione sulla reale accessibilità dei taxi ad Anacapri, in seguito alle recenti comunicazioni riguardanti il rilascio di nuove licenze e i diritti delle persone con disabilità. La questione, affrontata anche con le istituzioni locali e nazionali, evidenzia una discrepanza tra quanto sancito a livello normativo e la concreta fruibilità del servizio. Un approfondimento necessario per chiarire diritti e pratiche sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulla vicenda relativa alla richiesta di informazioni concernente il rilascio di nuove licenze taxi e l'accessibilità del servizio per le persone con disabilità nel territorio del Comune di Anacapri, oggetto di comunicazioni ufficiali indirizzate all'attivista Christian Durso, con conoscenza alla Città Metropolitana di Napoli e al Garante Disabili Nazionale. Dalla nota prot. 24313 del 9 dicembre 2025 emerge che, allo stato attuale, l'Amministrazione comunale non ha adottato alcun provvedimento formale in merito alla concessione di nuove licenze taxi, né risultano conclusi procedimenti istruttori relativi al numero, alle modalità o ai requisiti delle eventuali future licenze.

