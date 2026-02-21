Canada padrone del curling alle Olimpiadi! Jacobs torna d’oro dopo 12 anni Mouat e compagni piangono

Il Canada vince la medaglia d’oro nel curling maschile alle Olimpiadi di Cortina, grazie alla vittoria contro la Gran Bretagna per 9-6. La vittoria di Jacobs e dei suoi compagni segna il ritorno sul podio dopo 12 anni, mentre la squadra britannica rimane delusa per la sconfitta. I giocatori canadesi festeggiano sul ghiaccio, mentre gli avversari si preparano a affrontare la premiazione. La sfida rimarrà impressa nelle memorie di tutti gli appassionati.

Il Canada ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Gran Bretagna per 9-6 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Festa grande per lo skip Brad Jacobs, il vice e third Marc Kennedy, il second Brett Gallant e il lead Ben Hebert, capaci di riportare la Foglia d’Acero sul gradino più alto del podio a dodici anni di distanza dall’ultima gioia e di conquistare la medaglia d’oro a cinque cerchi per la quarta volta dopo le stoccate di Torino 2006, Vancouver 2010 e Sochi 2014 (in Russia c’era già Jacobs nel quartetto, quello odierno è il suo secondo trionfo ai Giochi). 🔗 Leggi su Oasport.it

Curling, Mouat mostra i muscoli alle Olimpiadi! Svizzera eliminata dopo 9 vittorie, il Canada rigioca per l’oroMouat ha dimostrato tutta la sua forza nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver portato la Gran Bretagna fino alla finale.

Curling, Svezia con le spalle al muro: Edin e compagni ancora a secco alle Olimpiadi! Canada e Svizzera promosseLa squadra di curling della Svezia ha perso ancora una partita ai Giochi di Milano-Cortina, dopo aver subito tre sconfitte di fila.

LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: in palio la medaglia d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali ... oasport.it

Classifica curling Olimpiadi: Italia nel mucchio, decisiva l’ultima giornata per la semifinaleGli azzurri sono padroni del proprio destino nel round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nell'undicesima ... oasport.it

