Avviso ANAC alle stazioni appaltanti | disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025. Le stazioni appaltanti coinvolte possono consultare i documenti sul portale dell'ANAC, in conformità con le procedure previste. Questa comunicazione garantisce trasparenza e regolarità nelle fasi di pagamento e affidamento delle procedure di gara.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.