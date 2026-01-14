Avviso ANAC alle stazioni appaltanti | disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025. Le stazioni appaltanti coinvolte possono consultare i documenti sul portale dell'ANAC, in conformità con le procedure previste. Questa comunicazione garantisce trasparenza e regolarità nelle fasi di pagamento e affidamento delle procedure di gara.
Le stazioni appaltanti coinvolte in procedure di affidamento tra novembre e dicembre 2025 trovano ora disponibili, attraverso il portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, gli avvisi di pagamento relativi al contributo dovuto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Contributo ANAC: disponibili gli avvisi pagoPA per le gare pubblicate tra settembre e ottobre 2025
Leggi anche: Viaggi d’istruzione e stage linguistici: affidamenti fino a 750.000 euro anche senza qualificazione come stazioni appaltanti. CHIARIMENTI Anac per le scuole
Malfunzionamento ANAC: servizi riaperti ma gli appalti restano nel caos; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.
Report ANAC nuovo Codice Appalti: stazioni appaltanti e centrali di committenza - Il I° luglio scorso è entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza previsto dagli artt. diritto.it
Appalti, Busia (Anac) contro il nuovo Codice: “Il 90% delle gare gestito da enti senza competenze. Occasione persa sull’obbligo di indicare il titolare effettivo” - “Sorprende che per velocizzare le procedure si ricorra a scorciatoie certamente meno efficienti, e foriere di rischi“, in una fase in cui “le piattaforme digitali e l’uso di procedure automatizzate ... ilfattoquotidiano.it
Anac-Commissario sisma, punto su novità per stazioni appaltanti - Dal primo luglio, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, è diventato operativo anche il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che recepisce le Linee ... ansa.it
Iniziativa a sostegno delle scuole di Bagnolo Mella Il Comune promuove un’iniziativa di raccolta donazioni finalizzata all’acquisto di attrezzature e giochi, destinati agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale. L’avviso è rivolto a persone fisiche e gi facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.