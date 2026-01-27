Portale inPA per il reclutamento | servizi non disponibili dal 28 gennaio al 2 febbraio Possibile consultare solo bandi e avvisi già online

Il Portale inPA per il reclutamento sarà temporaneamente non disponibile dal 28 gennaio al 2 febbraio a causa di un intervento tecnico. Durante questo periodo, sarà possibile consultare esclusivamente bandi e avvisi già pubblicati. L’aggiornamento riguarda il trasferimento al Polo Strategico Nazionale, e il servizio sarà ripristinato al termine dei lavori.

Il Portale unico del reclutamento inPA sarà oggetto di un intervento tecnico per il trasferimento al Polo Strategico Nazionale. Per questa ragione, da domenica 28 gennaio a venerdì 2 febbraio 2026, le funzionalità dell'area riservata non saranno accessibili né agli utenti né alle amministrazioni accreditate. Durante questi sei giorni sarà possibile esclusivamente consultare i bandi e gli avvisi già pubblicati, senza possibilità di interazione con le altre funzioni del portale. Nel frattempo, gli Uffici Scolastici Regionali pubblicheranno eventuali nuovi avvisi sui rispettivi siti istituzionali.

