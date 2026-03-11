Amplifon ha chiuso la giornata con un aumento del 3,2%, portando il prezzo a 10,77 euro. Gli analisti continuano a mostrare fiducia nel titolo, anche se prevedono un 2025 difficile. La giornata ha visto quindi una buona performance, nonostante le preoccupazioni per il prossimo anno.

Amplifon ieri ha chiuso la seduuta in recupero del 3,2% a 10,77 euro, con gli analisti che confermano la fiducia nel titolo nonostante un 2025 complesso. Il gruppo guidato dal ceo Enrico Vita (in foto) - leader mondiale nella distribuzione di apparecchi acustici con una quota di mercato globale di circa il 13%, oltre 5.000 negozi diretti e 11.000 audioprotesisti - sta attraversando una fase di transizione che gli esperti leggono come temporanea. Equita ha confermato il rating buy con un prezzo obiettivo di 20 euro per azione con un potenziale upside di quasi il 90% rispetto ai valori attuali. Il broker sottolinea come, dopo l'ulteriore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Amplifon in rally: analisti ottimisti

