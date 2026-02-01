Australian Open con le partite femminili al meglio dei 5 set | a Melbourne rilanciano l' idea

A Melbourne si torna a discutere di cambiare le regole del torneo di tennis femminile. Craig Tiley, il direttore dello Slam australiano, ha detto che potrebbe essere il momento di pensare a partite al meglio dei cinque set anche per le donne. Al momento, il regolamento prevede tre set, ma l’idea di allungare la sfida sta prendendo piede tra gli organizzatori. Tiley ha spiegato che bisogna coinvolgere le atlete in questa discussione e valutare se è il caso di modificare le regole. La proposta ha già suscitato reazioni e potrebbe portare a cambiamenti

È uno dei dibattiti più frequenti della storia del tennis e, forse, già dalla prossima stagione potrebbe arrivare una svolta. Il torneo femminile degli Australian Open potrebbe infatti disputarsi al meglio dei cinque set, seppur non per l'intera durata delle due settimane. A rilanciare l'ipotesi è stato Craig Tiley, CEO di Tennis Australia, intervenuto dopo la finale femminile dello Slam di Melbourne. "Una delle cose che penso è che anche le donne dovrebbero giocare tre set su cinque. Certamente, se decideremo di farlo e riterremo che sia la scelta giusta, lo faremo nel 2027", ha spiegato Tiley, aprendo ufficialmente alla possibilità di un cambiamento storico.

