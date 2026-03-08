Djokovic dice la sua | Le donne al meglio dei 5 set negli Slam? Non lo consiglio

Il tennista di alta classifica ha commentato la proposta di far disputare alle donne i match al meglio dei cinque set negli Slam, affermando di non raccomandarlo. Dopo aver vinto in tre set contro Majchrzak a Indian Wells, ha espresso la sua opinione sulla questione, che sta attirando attenzione nel mondo del tennis. La discussione riguarda anche le differenze tra i due generi nelle competizioni più importanti.

Novak Djokovic continua a vincere in campo e a far discutere fuori. Al Masters 1000 di Indian Wells il serbo ha superato il numero 57 del mondo Kamil Majchrzak con il punteggio di 4-6 6-1 6-2, ma è davanti ai microfoni che, come spesso accade, ha offerto spunti altrettanto interessanti. Nella conferenza stampa post vittoria, l’ex numero uno del mondo ha toccato diversi temi: ha ribadito che uno dei suoi obiettivi principali è partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (”È una delle mie più grandi motivazioni”) e ha parlato dei cambiamenti apportati al suo gioco durante l’ultima pre-season. Ma soprattutto Nole ha commentato anche la possibilità che le donne disputino gli incontri degli Slam al meglio dei cinque set: “Non lo consiglio”, ha detto con un sorriso che, da solo, valeva più di molte spiegazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

