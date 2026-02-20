Ventinove bus elettrici presentati in piazza Duomo | cresce la flotta green di Atm

In piazza Duomo, Atm ha mostrato 29 nuovi bus elettrici, una scelta motivata dall’obiettivo di ridurre le emissioni. La presentazione si è svolta davanti a molti cittadini, che hanno potuto vedere da vicino i veicoli a zero emissioni. Questi autobus si inseriscono in un piano più ampio di rinnovo del parco mezzi, con l’intento di migliorare la qualità dell’aria e il servizio di trasporto pubblico. La città di Messina si prepara così a un futuro più sostenibile.

Diciotto mezzi da 12 metri e undici da 9,5 acquistati con fondi Pnrr rafforzano il trasporto pubblico a emissioni zero. La flotta elettrica sale a 97 autobus e nuovi arrivi sono previsti entro giugno 2026 Piazza Duomo trasformata per un giorno nel simbolo della mobilità del futuro. Sono stati presentati questa mattina i 29 nuovi autobus elettrici dell'Azienda Trasporti Messina, ulteriore tassello del percorso di transizione ecologica intrapreso dal trasporto pubblico cittadino. Diciotto bus da 12 metri e undici da 9 metri e mezzo, tutti full electric, entrano a far parte del parco mezzi Atm, che continua a crescere nel segno della sostenibilità ambientale.

